Konya’da polisin bir petshopa yaptığı baskında 27 parça halinde 15 gram metamfetamin maddesi ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya’da polisin bir petshopa yaptığı baskında 27 parça halinde 15 gram metamfetamin maddesi ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla ve uyuşturucu satıcılarıyla verdiği mücadelesini sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesinde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu partisi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bir petshop mağazası olduğu tespit edilen iş yerine ekipler kısa süre içerisinde ulaştı. İş yeri içerisinde bulunan şahıslar üzerinde arama gerçekleştiren polis ekipleri 27 parça halinde 15 gram metamfetamin maddesi ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi. Konuyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 4’ü hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.E.K, B.B. ve U.K. ise ‘uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevine gönderilen 3 şahsın daha önceden de ‘uyuşturucu madde kullanmak, uyuşturucu madde ticareti yapmak, kasten yaralama, hırsızlık ve kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması’ gibi çeşitli suçlardan toplam 41 ayrı suç dosyasının olduğu öğrenildi.