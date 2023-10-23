Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 2 katlı evin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Çukurağıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki A.N.G., 2 katlı evin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Yakınlarının ve komşuların ihbarı üzerine adrese ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Konya’ya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.