Konya’nın Beyşehir ilçesinde, park halindeyken bir anda hareket eden minibüs çöp konteynerine çarparak alev aldı. Çıkan yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, park halindeyken bir anda hareket eden minibüs çöp konteynerine çarparak alev aldı. Çıkan yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bahçelievler Mahallesi İmam Hatip Anadolu Lisesi bahçesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 03 YC 539 plakalı minibüs henüz bilinmeyen bir sebeple hareket etti ve yol kenarındaki bir çöp konteynerine çarparak alev aldı. Minibüsün çarptığı konteyner devrilirken, alevlerden yol kenarındaki ağaç da tutuşarak yanmaya başladı. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan araçtaki yangını söndürebilmek için seferber oldu. Araç ve ağaçtaki yangın ekiplerin bir süre devam eden müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının ardından minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis, plaka bilgilerinden yanan aracın sürücüsüne ulaşmaya çalışırken, yangını haber alan sahibi de bir süre sonra aracın yanına geldi.

Yangının çıkış sebebi ile aracın neden hareket ettiğine ilişkin tahkikat sürüyor.