Konya’nın Kulu ilçesinde para çektiği banka önünde dengesini kaybedip düşerek başını sert zemine çarpan kişi hayatını kaybetti.

Olay, Cafer Baran Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanında bir yakını ile geldiği banka şubesinden hesabındaki parasını çeken Metin Akyel (58) bankadan çıktığı sırada dengesini kaybedip düşerek sert zemine başını çarptı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Metin Akyel, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akyel, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.