Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleri tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar programında özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleri bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleri tarafından Konya’daki özel gereksinimli vatandaşlara ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi. Geleneksel olarak düzenlenen Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki iftar programı öncesinde Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı üyelerinin verdiği mini konser büyük beğeni topladı.

Daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Ben de Varım” sloganıyla özel gereksinimli çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Programda konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Burada bulunan tüm insanlarımızın hayatlarında farklı imtihanları, farklı sıkıntıları var. Dün, bugün nasıl yanınızdaysak, inşallah bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, herkesin Ramazan ayını tebrik ederek, “Değerli aileler; sizlerin ne sıkıntılar çektiğini hepimiz yakından şahidiz. Bunun için tüm belediyeler olarak sizlerin sıkıntılarını azaltmak için gerekli çalışmalarımızı da yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Böyle güzel bir iftar sofrasında engelsiz gençlerimizle, engelsiz hemşehrilerimizle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Biz her zaman güzel kardeşlerimizle birlikteyiz, beraberiz. Onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“SEVGİNİN VE DAYANIŞMANIN HER TÜRLÜ ENGELİ AŞACAĞINA İNANIYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da dezavantajlı bireyleri, toplumun ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirterek, “Sizler, hayata farklı bir pencereden bakmanın, engellerin üstesinden gelmenin; azmin ve başarının en güzel örneklerisiniz. Mevlâna Hazretleri; ‘Gerçekten gönülden gönüle bir pencere vardır. İki insan birbirine gönülden bağlanınca artık birbirinden ayrı değildir. Aralarında uzaklık bulunsa da gönülleri beraberdir’ buyurur. Bizim sizlere muhabbetimiz tıpkı böyledir. Sizlere gönül penceremizden bakıyor, sizlerle gönül köprüleri kurmanın gayretini veriyoruz. Çünkü biz, birlikten kuvvet doğacağına, sevginin ve dayanışmanın her türlü engeli aşacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“Konya Modeli Belediyecilik” adını verdikleri anlayışla, Konya’nın hiçbir kesimini geride bırakmadan, herkesi kucaklayan bir hizmet anlayışıyla yarınlara yürümenin haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayan Başkan Altay, davetlerine icabet eden tüm konuklara, özel bireylere ve ailelerine teşekkür etti.