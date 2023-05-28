Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri için oy verme işlemi Konya’nın Beyşehir ilçesinde de başladı.

Sabah erken saatlerde gelenler oy verme işlemi öncesi okul önlerinde uzun kuyruklar oluştururken sandık başlarından ilginç görüntüler de geldi. Yatalak hastalar ambulanslarla getirildikleri okullarda sedye üzerinde oylarını kullandı. Beyşehir’de yatalak hasta Havva Özceylan (82) oy kullanmak için 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğinden yardım istedi. Sağlık ekipleri tarafından evinden alınan Özceylan, ambulansla Ali Akkanat İlkokulu’na getirildi. Oy kullanacağı sınıfa da sedye ile getirilen Özceylan, 1059 numaralı sandıkta görevlilerin yardımı ile oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra el sallayan Özceylan, vatandaşlık görevini yerine getirdikten sonra yeniden ambulansla evine bırakıldı.