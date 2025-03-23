Konya’nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Fevzi Çakmak Caddesi ile 132371 Sokak’ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.A. (20) idaresindeki 42 AVN 194 plakalı otomobil ile S.B. (20) yönetimindeki 42 ATM 671 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile 42 ATM 671 plakalı araçta yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.