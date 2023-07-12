Konya’nın Karapınar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Şehit Oğuzhan Aydınbelge Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y.’nin kullandığı 42 JC 050 plakalı otomobil ile İ.T.Ç.’nin idaresindeki 35 PNC 01 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücü T.Y. ile yanında yolcu olarak bulunan R.Y. ve K.T.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.