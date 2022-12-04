Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya karayolunun 12. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, O.G. yönetimindeki 42 AOG 638 plakalı otomobil, Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde iken Sarıköy Mahallesi yakınlarında önünde seyir halinde olan T.İ. yönetimindeki 42 P 5584 plakalı süt tankeri kamyonetine arkadan çarptı. Kamyonet çarpışmanın ardından yol kenarına devrilerek ters döndü. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan İ.G., M.N.İ. (18) ve Selda Ceylan (23) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, ağır yaralı olan Selda Ceylan acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan yaralı M.N.İ. de Konya’ya sevk edildi. Kazada ölen Selda Ceylan’ın üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.