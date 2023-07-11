Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ankara-Niğde Otobanı Kulu gişesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BSK 629 plakalı otomobil ile Ü.B’nın (53) kullandığı 54 AAH 439 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen çarpışmada motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralı motor sürücüsüne ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.