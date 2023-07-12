Konya’nın Karapınar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü kurye yaralandı.

Kaza, Pınarbaşı Mahallesi Başaran Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A’nın kullandığı 42 L 3167 plakalı otomobil ile motosikletli kurye M B.İ. (19) kullandığı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü Karapınar Devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.