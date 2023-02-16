Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Konya-Adana Karayolu Ereğli ilçesi Türkmen Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Adana istikametine seyir halinde olan T.H. idaresindeki 31 AIF 860 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.