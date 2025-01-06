Konya’nın Kulu ilçesinde otomobille pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu Yeni Hastane Dinek Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Konya yönüne seyir halinde olan F.B. (27) idaresindeki 06 AEA 395 plakalı otomobil ile Kulu istikametinden tali yoldan dönerek seyir halinde olan B.E.’nin (78) kullandığı 43 ABD 17 plakalı pikap kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıktı. Kazada araç sürücüleri ve otomobilde yolcu olarak bulunan H.B. (66), Z.B. (67) ve F.B. (40) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.