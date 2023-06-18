Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi Muharrem Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 42 E 4456 plakalı kamyonet ile O.G. idaresindeki 42 ALV 639 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü O.G. ve otomobilde bulunan R.C. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan R.C.’nin sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Konya’ya sevk edildiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.