Konya’da, Selçuklu Kaymakamlığı Selçuklu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan gönüllü çalışanlardan oluşan yardım birimi, depremzede aileler için 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyor. Hazırlanan paketlerin ailelerin adreslerine tek tek teslim edildiğini belirten Vakıf Müdürü Harun Parlak, yardım çalışmalarına uygun olan ve şartları taşıyan 5 bin aileye nakdi, gıda olarak ise şu anda yaklaşık 500 aileye ulaştıklarını söyledi.

Konya’da, Selçuklu Kaymakamlığı Selçuklu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan gönüllü çalışanlardan oluşan yardım birimi, depremzede aileler için 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyor. Hazırlanan paketlerin ailelerin adreslerine tek tek teslim edildiğini belirten Vakıf Müdürü Harun Parlak, yardım çalışmalarına uygun olan ve şartları taşıyan 5 bin aileye nakdi, gıda olarak ise şu anda yaklaşık 500 aileye ulaştıklarını söyledi.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sonrası "Türkiye Tek Yürek” olarak yaraları sarmaya devam ediyor. Selçuklu Kaymakamlığı bünyesinden hizmet veren Selçuklu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından depremzede vatandaşları belirlemek için gönüllü yardım birimi kuruldu. Yapılan çalışmada Konya’ya gelen ve Selçuklu ilçesinde ikamet eden depremzede vatandaşlar tek tek tespit edildi. İhtiyaç listesi oluşturulmasının ardından, kurulan birime Konyalı hayırsever vatandaşlardan yoğun destek geldi. Selçuklu İlçe Kaymakamlığının yanında kurulan birimde, gönüllüler tarafından depremzedelerin ihtiyaçları yapılan çalışmalarla gideriliyor.

“Gönüllü vatandaşlarımızla depremzede ailelerin paketlerini evlerine götürüyoruz”

Gıda, temizlik, hijyen, elbise ve kıyafet gibi malzemelerin hazırlandığını belirten Selçuklu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Harun Parlak, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Parlak, “Asrın felaketinden sonra Selçuklu ilçemizde ikamet eden misafir depremzede vatandaşlarımızın vakfımıza başvuruları başladı. Daha sonra biz ne yapabiliriz, nasıl yaralarını sararız diye bir çaba içine girdik. Sosyal dayanışma vakfımız olarak zaten nakdi ve yardımlar yapılıyor ama burada devletimize yük olmadan milletimizle beraber hayırsever vatandaşlarımızla gıda ve ayni yardım tamamlamak için bir gönüllü ağ oluşturduk. Bu gönüllü ağlarıyla beraber kişilerle gruplar halinde buradaki depomuz tahsis edildi. Burada gıda, temizlik, hijyen, elbise ve kıyafet yardımlarını toplamaya başladık. Gönüllülerimizle beraber sahada ilçemize gelen misafirlerimizin incelemelerini, soruşturmalarını yaptıktan sonra burada gıda paketlerini oluşturuyoruz. Daha sonra yine gönüllü vatandaşlarımızla depremzede ailelerin paketlerini evlerine götürüyoruz” dedi.

“Yardım çalışmamıza uygun olan ve şartlarını taşıyan 5 bin aileye nakdi yardım yapıldı”

Selçuklu’ya çok sayıda depremzede vatandaşın geldiğini ifade eden Vakıf Müdürü Harun Parlak, “Yaklaşık 5 bin aile 20 bin kişi kayıtlara girdi. Bu vatandaşlarımız şimdi evlerde aynı zamanda otel ve yurtlarda kalıyor. Bunların hepsinin kayıtlarını aldık, incelemelerini bitirdik. Geniş bir gönüllü grubuyla sahada çalışmalarını yaptık. Vakıf olarak yardım çalışmamıza uygun olan ve şartlarını taşıyan 5 bin aileye nakdi yardımlarını ulaştırdık. Gıda yardımlarını da şu anda yaklaşık 500 aileye ulaştırdık. Yardımlar bizlere geldikçe devam ediyoruz ve dağıtımlarını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ailelerin öncelikle vakfımıza başvuru yapmaları gerekiyor”

İhtiyaç sahibi ailelerin çalışmadan faydalanması için kayıt yaptırmaları gerektiğini belirten Parlak, “Ailelerin öncelikle vakfımıza başvurularını yapmaları gerekiyor. Biz sistem üzerinden nereden geldiklerini ve kayıtlarına bakarak işlemlerini yapıyoruz. Daha sonra sahadaki arkadaşlarla beraber aile ziyaretlerini yaptıktan sonra ihtiyaç durumlarını tespit ediyoruz. Daha sonra ise yardımlarını evlerine götürüyoruz” diye konuştu.