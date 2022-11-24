Konya’da polis ekipleri okul çevrelerinde öğrencilere kaçak ya da tek sigara satışı yapan iş yerlerine yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı denetimlerde binlerce kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirdi. Denetimlerde 13 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Konya’da polis ekipleri okul çevrelerinde öğrencilere kaçak ya da tek sigara satışı yapan iş yerlerine yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı denetimlerde binlerce kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirdi. Denetimlerde 13 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin okullarına güvenle gidebilmeleri için okul çevrelerindeki iş yerlerinde, parklarda ve trafik güvenliği ile ilgili sıkı denetimlerini sürdürüyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il merkezinde okulların ve dershanelerin yoğun olduğu bölgelerde öğrencilere kaçak ve tek sigara satışı yapan iş yerlerine eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, tütün mamulü satışı yapan 12 iş yerinde toplamda; 184 bin 200 adet boş makaron, 13 bin 460 adet doldurulmuş makaron, 8 bin 530 adet paketlenmiş nargile tütünü, 4 bin 40 paket sigara, bin 779 adet puro, 181 kilogram açık nargile tütünü, 150 kilogram kıyılmış tütün, 41 adet elektronik sigara ile elektronik nargile ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilerek el konuldu. Tütün, Tütün Mamulü ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesi, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi, Kontrolü ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunları çerçevesinde 13 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.