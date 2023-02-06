Konya’da öğle saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışın ardından kendilerini sokağa atan bazı gençler, kent merkezindeki Alaaddin Tepesi’nde naylon poşetle kayarak eğlendi.

Konya’da öğle saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışın ardından kendilerini sokağa atan bazı gençler, kent merkezindeki Alaaddin Tepesi’nde naylon poşetle kayarak eğlendi.

Konya’da öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla yağan kar gece de etkisini sürdürdü. Kar yağışıyla birlikte şehir beyaza büründü. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman tipiye dönen kar nedeniyle ana arterler ve ara sokaklarda araçlar güçlükle ilerleyebildi. Kar yağışının gece saatlerinde de etkisini göstermesiyle birlikte kendilerini sokağa atan bazı gençler, karın keyfini kent merkezinde bulunan Alaaddin Tepesi’nde naylon poşetle kayarak eğlenip çıkardı. Birbirinden tehlikeli hareketlerle yokuş aşağıya kayan gençler, zaman zaman küçük kazalar da yaşadı. Hiçbir şey olmadan yerinden kalkan gençler, daha sonra tekrar tepeye çıkarak kendilerini yokuş aşağıya bıraktı.

Poşetle kayan Ramazan Yazıcı, "Kar yağdı arkadaşlarla buraya geldik, kayıyoruz. Kar yağması çok güzel oldu” dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte tepeye gelerek kayan Fahrettin İnal, “Biz gündüz çalışıyoruz, o yüzden karı görünce dayanamadık ve dışarıya çıktık. Geceyi arkadaşlarla değerlendirelim dedik. Karın sevincini yaşıyoruz hep birlikte, bereket yağan kar” şeklinde konuştu.