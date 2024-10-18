Konya ve ilçelerinde yürütülen çalışmalarla nadasa bırakılan alanlar daraltılıyor.

Beyşehir ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının "Ekilmeyen Bir Karış Toprak Kalmasın" projesi ve "Kırmızı Mercimekle Nadası Azalt" projesi çerçevesinde çiftçilere kırmızı mercimek dağıtımı töreni düzenledi. Törende konuşan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Türkiye’nin hububat ambarı olarak bilinen Konya’nın geniş tarım alanlarıyla farklı iklimlerin yaşandığı, bilinçli ve tekniğe uygun tarım yapıldığı, sulamanın da modern yapıldığı bir bölge olduğunu vurguladı. Bu çerçevede Konya’nın çok fazla tarım alanlarının bulunması dolayısıyla stratejik bir öneme sahip bir il konumunda olduğunu hatırlatan Seçen, “Dolayısıyla çok fazla tarım alanlarının olduğu bir ilimizde de nadas alanlarının olması muhtemel. İlimizdeki tarım arazilerimizin yaklaşık yüzde 68’lik kısmında kuru tarım yapılıyor. Dolayısıyla nadas alanlarımız oldukça fazla, yaklaşık 3 milyon dekar civarında nadas alanımız var” dedi.

“Üreticilere 64 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtımı”

Amaçlarının, sertifikalı tohumların il genelinde ekiliş alanlarının yaygınlaştırılması olduğunu, böylelikle nadas alanlarının da daraltılarak sürekli üretimde bulunulmasını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Seçen, şöyle devam etti:

“Sektörün ihtiyaç duyduğu ürünlerin ekiliş alanlarının artırılması, yine su kaynaklarımız oldukça kısıtlı, toprağımız oldukça değerli, kısıtlı ve değerli olan kaynaklarımızı hem tasarruflu ve verimli kullanmak hem de stratejik ürünlerin bu topraklarda ekiliş alanlarının yaygınlaştırılmasına çalışıyoruz. Hem de tarımsal üretim planlamasına uygun tohumlarımızın dağıtımını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Nihai olarak da çiftçilerimize bir nebze de olsa bir tohum desteği sağlayalım, üretim maliyetlerini düşürelim, işletmeleri daha ekonomik hale getirelim diye onun çabası içerisindeyiz. Bugün bu uygulayacağımız projede 64 ton civarında kırmızı mercimek tohumumuzu yaklaşık 5 bin 100 dekarlık alanda ekilmek üzere dağıtacağız. Amacımız nadas alanlarımı daraltmak, bu nadas alanları içerisinde yaklaşık 5 bin 100 dekarlık bir alanı da kırmızı mercimek tohumuyla buluşturmuş olacağız. Şimdiye kadar 6 tane proje gerçekleştirdik, Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün önderliğinde, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü olarak bu projemizi hazırladık. Bu projedeki amacımız; nadas alanlarının daraltılması. Bir karış bile toprağımızın, tarlamızın boş kalmasını istemiyoruz. Dolayısıyla işletmelerin hem ekonomik olarak üretim maliyetlerinin düşürülmesi hem de işletmelerin daha karlı hale geçmesi için bu tohumlarımızı dağıtıyoruz.”

“Mercimek AB Tescili yolunda”

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar da konuşmasında, çiftçilikteki temel amacın en yüksek hasılaya ulaşmak olduğunun altını çizerek, en yüksek verimi almak için de kaliteli tohum kullanmak gerektiğini söyledi. Tohumun özellikle ürün üretilen bölgeye, iklimine, havasına ve toprağına uyumlu olması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Akpınar, böylelikle yüksek verime ulaşılabileceğini kaydetti. Önümüzdeki dönemde yürütülen bu çalışmalarla bölgede en yüksek verime ulaşmayı arzu ettiklerini aktaran Akpınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tabii bir yandan çiftçilerimizin elde ettiği hasılayı, gelirini artırmak için de farklı çalışmalar var. Bu mercimeğin ilçemiz adına AB’ye tescilini yapmak için de çalışmalar başladı. İnşallah oradan da olumlu sonuç alınır. Elde edilen hasıla en yüksek fiyata satılır ve çiftçimizin geliri artar.”

Konuşmaların ardından programa katılan çiftçilere çuvallar içerisinde yer alan kırmızı mercimek tohumları Kaymakam Kemal Akpınar, İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver tarafından yapılan ilk teslimle beraber dağıtıldı.