Konya’da müstakil bir evin deposunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Konya’da müstakil bir evin deposunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yangın, saat 11.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Sedirler Caddesi’nde bulunan A.Ç’ye ait müstakil evin yanında bulunan depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, depodan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İçeride bulunan bisiklet ve motosiklet zarar görürken, depo kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.