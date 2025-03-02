Konya Büyükşehir Belediye tarafından Ramazan Etkinlikleri kapsamında “Mukaddes Emanetler” Sergisi açıldı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Taş Bina Sergi Salonu’ndaki açılışta konuşan Türkiye’nin önemli mukaddes eser emanetçilerinden Erol Güzel, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Etkinlikleri kapsamında açılan “Mukaddes Emanetler” sergisinde 50’ye yakın teberrukun ve Kabe örtülerinin sergilendiğini belirterek, “Kadim şehir dediğim Konya için Resulullah Efendimize ait mübarek emanetler ve Kabe-i Muazzama’nın üzerine çeşitli dönemlerde asılmış örtüleri getirdik. Bir ay süreyle, seveni sevdiğiyle buluşturmak için Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın hazırladığı güzel bir program olacak. Ramazan ayı boyunca Konyalı kardeşlerimizin ziyaretlerine açık tutulacak” dedi.

“RAMAZAN-I ŞERİF’İN EN GÜZEL YAŞANDIĞI ŞEHİRDEYİZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çok kıymetli bir emanet koleksiyonunun Konya’da sergilenmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ramazan ayının ilk gününde böyle anlamlı bir sergiyi ziyaret etme imkanının mutluluk verici olduğunu paylaşan Başkan Altay, “Ramazan’ın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Özellikle iftar sofralarımızda misafirlerimizi eksik etmeyelim, camilerimize mutlaka çocuklarımızla gidelim ve Ramazan’ı ailece hep birlikte yaşayalım. Konya uzun süre İslam dünyasının başkentliğini yapmış bir şehir ve bugün de İslami hassasiyetlerin en yüksek olduğu Ramazan-ı Şerif’in en güzel yaşandığı şehirdeyiz. Bu anlamlı ayda çok özel bir sergiyi bugün birlikte ziyaret ettik. Konya’mıza bu vasıfta bir sergi açmamıza vesile olduğu için Erol Güzel beye çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“TÜM KONYALILARI SERGİYE BEKLİYORUM”

Başkan Altay, 16 Kabe örtüsü ve 47 adet teberruktan oluşan serginin Taş Bina’nın altındaki sergi alanında bir ay boyunca Konyalıların ziyaretine açık olacağını belirterek, “Ramazan’ın ruhuna uygun bir şekilde bu sergiyi burada açıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Özellikle belgeli bir şekilde tescillenmiş Kabe örtülerinin burada bulunuyor olması Konyalıların burayı ziyareti için önemli bir vesile olacak. Peygamber Efendimize ve o döneme ait eserlerin orijinalleriyle replikalarından oluşan bir sergi oluştu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tüm Konyalıları ve civardaki illeri bu güzel emanetleri görmeye davet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“PEYGAMBERİMİZLE KALBİ BAĞLANTILARIMIZIN GÜÇLENMESİNE VESİLE OLACAK”

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi de böylesine anlamlı bir sergiye katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Peygamberimize, Kabe’ye ait, pek çok ashaba ait olan kıymetli eseri beraber gördük. Unutmayalım ki insanlar nesilleriyle bağlantı kurduğu zaman büyük başarılara imza atabilir. Hayatlarını inşa ederken geçmişten geleceğe uzanabilir. Peygamber Efendimizin kıymetli hatıralarıyla bizi buluşturan bu sergi, Peygamberimiz ile olan kalbi bağlantılarımızın güçlenmesine vesile olacak. Özellikle emeği geçen, bu eserlerle bizi buluşturan organizatör arkadaşımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Serginin açılışına AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Yünden ile çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Altay ve misafirler daha sonra Taş Bina Kültür Sanat’a geçerek Konya Büyükşehir Belediyesi Kudüs Çalışma Grubu üyesi gençlerin Filistin’deki insan hakları ihlallerine yönelik oluşturduğu “Hafıza" sergisini ziyaret etti.