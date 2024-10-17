Konya’nın Seydişehir ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ulukapı Mahallesi Şehit Jandarma Komando Onbaşı Cemal Babuccu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Ali P. (26) idaresindeki 42 AVG 998 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet A.’ya (58) çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen motosikletin sürücüsü Turan Ali P. ile çarptığı Ahmet A. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.