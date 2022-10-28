Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kudüs Caddesi ile 10560 Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Tunahan Karakök idaresindeki 42 BH 046 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Mahmut A. (51) idaresindeki 01 ESZ 93 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet ve üzerindeki 2 kişi cadde üzerine savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde motosiklet sürücüsü Tunahan Karakök’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan motosiklette bulunan 18 yaşındaki Necati Evrim ise ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan kazaya karışarak kaçan tır sürücüsü ise olay yerine yakın bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Motosiklet sürücüsü ve arasında bulunan yolcunun hayatını kaybettiği motosiklet kazası ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokaktan caddeye çıkan tıra o sırada kavşaktan geçen motosikletin çarptığı görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.