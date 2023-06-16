Konya’nın Kulu ilçesinde park için yavaşlayan otomobile motosikletin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, eski vergi dairesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.M. idaresindeki 76 NN VJ yabancı plakalı otomobil, park alanına park etmek için yavaşladığı sırada Ö.T.’nin kullandığı 77 AN 107 plakalı motosiklet otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Ö.T. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde vücudunda kırıklar olduğu anlaşılan Ö.T. tedavisi için Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.