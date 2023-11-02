Konya’nın Kulu ilçesinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ankara-Konya Karayolu üzerinde Hükümet Konağının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. (31) idaresindeki 06 CAG 457 plakalı motosiklet, önünde ilerlemekte olan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü B.K. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.