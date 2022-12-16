Konya’nın Kulu ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Konya’nın Kulu ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Kulu ilçesi Değirmenözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E. (72) idaresindeki 42 M 5481 plakalı traktör, henüz sürücüsü belirlenemeyen 42 GD 653 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada traktörün ön tekerine çarpan motosiklette bulunan 16 yaşındaki A.A.C. ile 17 yaşındaki H.H.Y. yaralandı. Yaralı gençler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada motosiklet hurdaya dönerken, traktör sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.