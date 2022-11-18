Konya’nın Ereğli ilçesinde midibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde midibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Konya-Adana Karayolu üzeri Kargacı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B. idaresindeki 42 AIG 52 plakalı Iveco marka midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada şarampole yan yatarak duran midibüsün sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.