Konya’nın Derebucak ilçesinde, seyir halindeki otomobilin mıcıra kapılarak yoldan çıkıp devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Derebucak ilçesi Yeni Konya-Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Konya istikametine seyir halinde olan A.H. yönetimindeki 07 AGF 607 plakalı otomobil, Derebucak ilçe merkezi yakınlarında mıcırlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü A.H. ile araçta yolcu olarak bulunan aile fertleri F.H. ve Ayşe Hamit, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Ayşe Hamit hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.