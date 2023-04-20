Konya’da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda yoğunluk oluştu.

Konya Musalla Mezarlığı’nda Ramazan Bayramı öncesi ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar Ramazan Bayramı arefesinde mezarlığa gelerek yakınlarının kabrine su döküp dualar etti. Vatandaşlar aynı zamanda mezarların bakımını da yaptı.

Mezarlığa yakınlarını ziyarete gelen Bilal Türk, “Annemle babamı ziyaret ettim. Camide ikindi namazını kıldım. Şimdi de ablamı ziyaret edeceğim. Mezarlıkta dilimin döndüğü, bildiğim kadar dua ediyorum” dedi.

Orhan Birtek de, “Her sene olduğu gibi Ramazan Bayramı arefesinde geldik. Duamızı ettik. Burada ölümü hatırlıyoruz. Herkese hayırlı bayramlar dilerim” ifadelerini kullandı.

Mustafa Ersu ise, “Gelmiş, geçmişlerimizin ruhu için dua ettik. Büyüklerimiz, babaannemiz, dedemiz var, onları ziyaret ettik. Tüm Türkiye’nin, Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun” diye konuştu.