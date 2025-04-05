Konya’nın Derebucak ilçesinde mermer ocağında yaşanan iş kazasında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çamlık Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyedeki bir kamyonun lastiğinin üzerinden geçtiği esnada fırlayan taş parçası şantiyede çalışan işçi M.K.’nin (38) vücuduna isabet etti. Gelen taşla yaralanan işçiyi mesai arkadaşları özel bir araçla hastaneye götürmek üzere yola çıkardı. İş kazası ihbarı üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekiplerinin yolda karşılaştığı yaralı, özel araçtan indirilerek ambulansa alındı. Yaralı işçi, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.