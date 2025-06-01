Konya’nın Beyşehir ilçesinde mahalle sakinleri muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti.

Beyşehir’in Şamlar Mahallesinde yapılan muhtarlık ara seçimi nedeniyle vatandaşlar sandık başına gitti. 120 seçmenin bulunduğu ve 3 adayın yarıştığı yerleşim merkezinde vatandaşlar sabahtan itibaren Şamlar Köyü Muhtarlığında kurulan sandık başında oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Oy işlemleri saat 17.00’ye kadar devam edecek. Şamlar Mahallesi’nde yerel seçimlerde muhtar olarak seçilen ismin görev süresi içerisinde aldığı cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından muhtarlık görevini birinci sırada aza seçilen Şeref Şenol yürütüyordu. Şenol’la birlikte muhtarlık seçiminde seçilebilmek için iki isim daha yarışıyor.

YSK’nın aldığı karara göre, Konya’nın Beyşehir, Ereğli, Kulu, Ahırlı, Selçuklu ve Doğanhisar ilçelerine bağlı toplam 6 mahallede muhtarlık ara seçimleri yapılıyor. Kulu’nun Mandıra Mahallesinde muhtarlık ile birlikte ihtiyar heyeti ara seçimi de yapılıyor.