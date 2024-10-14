Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri’nde (LİMA) öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerine karşı bilinçlendiriliyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından LİMA öğrencilerine yönelik terör örgütlerinin her türlü zararlı propaganda çalışmalarına ve tuzaklarına karşı bilinçlendirmek için Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri kapsamında; “Gençlik ve Güvenli Gelecek” adlı proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında, şehir merkezi ile Seydişehir, Akşehir, Karapınar ve Ereğli ilçelerinde faaliyet gösteren LİMA’larda öğrenim gören öğrencilere Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kardeşlik, milli birlik ve beraberlik konularında seminerler veriliyor.

Seminerde katılımcılara günün anısına küçük hediyeler de verilirken verilen hediyelerin üzerinde terör örgütlerinin eleman temin etme yöntemlerine ilişkin bilgilendirme amacıyla oluşturulan karekod ile İl Emniyet Müdürlüğünün resmi www.konya.pol.tr adresine yönlendirme yapılıyor.

Seminerlere katılan öğrenciler rehberler eşliğinde Konya Bilim Merkezi ve Mevlana Türbesi gezilerine de katılıyor.

“Gençlik ve Güvenli Gelecek” projesi kapsamında bilgilendirme seminerleri Ekim ayı sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.