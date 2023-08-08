Konya’nın Karapınar İlçe Kaymakamlığı ile Karapınar İlçe Belediyesi tarafından 30 dönümlük arazi üzerine dikilen lavantanın hasadına başlandı.

Gıda, kozmetik ve ilaç sektörü gibi birçok alanda değerlendirilen lavanta bitkisinin çiçek açmasıyla birlikte başlayan hasat büyük bir titizlikle sürüyor. Lavantanın çiçeklerinden elde edilen yağı kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılıyor. Kilosu 850-950 lira arasında değişen kadar alıcı bulan lavanta yağı, tıbbi aromatik bitkiler arasında dünyanın en önemli uçucu yağ bitkisi olarak biliniyor. Hasadı başlayan lavanta genellikle kıraç verimsiz topraklara ekilirken, lavantalar mazı motoru olarak adlandırılan veya diğer ismiyle çit biçme makinesi ile hasadı yapılıyor.

"Lavanta Karapınar için alternatif bir ürün haline geldi"

Karapınar Lavanta Bahçesi işletmecisi Cemil Uslu, "Karapınar’da lavanta hasadına başladık. Lavanta hasadını çiçeklerin yaklaşık yüzde 80’i açtığı zaman yapıyoruz. Özellikle güneşli ve rüzgarın daha az olduğu havalarda hasat gerçekleştiriliyor çünkü bitkideki uçucu yağ kompozisyonu çiçeklere doğru olacağı için elde edeceğiniz yağ miktarı, kalitesi ve verimi daha fazla oluyor. Haziran ayı itibariyle misafirlerimiz bahçeyi ziyaret etmeye başladı. Ziyaretçilerimiz bahçe ziyaretinde amatör ve profesyonel çekimler yaparak güzel kareler yakalama fırsatı buldu. Bu kareler Acıgöl manzarası ile birleşince kartpostalları andıran kareler ortaya çıktı. Acıgöl manzarası ile birleşerek renk cümbüşü oluşturan lavanta bahçesi sakin ortamıyla adeta huzur veren bir ortam haline dönüştü. Lavanta yağı üretiminin bir kısmı öğrencilere kaymakamlık kanalı ile burs olarak verilecektir. Lavanta kolonyası şampuanı, duş jeli ve kremi, tıbbi ve kozmetik sektöründe değerIendireceğiz. Hem yurt için hem de yurt dışında değerlendirme konusunda oldukça geniş yer bulmaktadır. Lavanta Karapınar için alternatif bir ürün haline geldi. Fazla su istemeyen ve bakımı kolay bir ürün olması sebebiyle atıl ve kıraç arazileri değerIendirebilirsiniz. Her yönü ile oldukça etkili üründür. Sağlık alanında da değerIendireceğiniz için çok önemlidir. Bu proje Karapınar için gayet isabetli oldu" dedi.