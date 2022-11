Konya’da lastik satışı yapan bayiler ile lastik tamiri yapan iş yerlerinde yaklaşan 1 Aralık tarihi öncesi “kış lastiği” değiştirme mesaisi yoğunluk kazandı.

Araç sürücüleri, 1 Aralık 2022 itibariyle başlayacak kış lastiği taktırma zorunluluğu dolayısıyla lastik tamircilerinin yolunu tutarken kimi sürücü eskiyen kış lastiklerini yenisiyle değiştiriyor, kimi sürücü de yaz lastiğini söktürüp kullanılabilir durumdaki kış lastiğini taktırıyor. Beyşehir Sanayi Sitesinde lastik bayiliği yapan Veysel Sodan, yaklaşan 1 Aralık tarihi öncesinde iş yoğunluğu olarak hareketli günler yaşamaya başladıklarına dikkati çekerken, “Çok şükür işlerimiz bugünlerde iyi, çalışıyoruz” diye konuştu.

“Kış lastiği için kar yağışı beklenmemeli”

Sürücüleri uyararak kış lastiği taktırmak için kar yağışı olmasının beklenmemesi gerektiğini de vurgulayan Sodan, hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düşmesiyle birlikte araçlardaki yaz lastiklerinin söktürülüp kış lastiği taktırılmasının doğru bir davranış olacağını belirterek, kış lastiğinin daha güvenli bir yol tutuş sağladığını ve daha iyi sürüş keyfi verdiğini söyledi. Beyşehir gibi çetin kış şartlarının yaşandığı bölgelerde dört mevsim lastikleri sürücüler için önermediklerini de vurgulayan Sodan, bu tür lastiklerin daha çok sahil bölgelerde ve kar yağışı görmeyen bölgelerde yaşayan ve araç kullanan sürücüler için üretildiğini hatırlatarak, “Dört mevsim lastikler bizim bölgemizde kullanışı çok uygun değildir. Sürücülerimiz bunu bilmelidir” tavsiyesinde de bulundu.

“Lastik yenileyecekler acele etmeli”

Bugünlerde artan kış lastiği değişimleri öncesinde gelen lastiklerin genel bir kontrolünü yaptıklarını, lastiklerde çatlama, kırılma, kopma, tel kırma gibi durumlar varsa bunu müşterilerine bildirerek yeni lastik almalarını önerdiklerini de vurgulayan Sodan, 1 Aralık tarihi öncesinde sürücülerin ihtiyacı varsa lastiklerini şimdiden temin etmelerinin menfaatlerine de olacağını kaydetti. Sodan, lastik fiyatlarının piyasadaki diğer üçe dörde katlayan ürünler gibi olmadığının altını çizerek, “Tabi fiyatlar ikiye katlandı ama piyasadaki diğer ürünler gibi üçe dörde katlamadı. Yani lastik fiyatları bir araç sigortası, bir petrol ya da demir çelik ürünleri gibi artış göstermiyor. Ama şunu söyleyebiliriz her ay zam geliyor küçük küçük de olsa. 1 Aralık’ta da zam açıkladı firmalar. O yüzden, ihtiyacı olanlar şimdiden satın alırlarsa menfaatlerine olacaktır. Kış lastiği fiyatları da şöyle; 13 cant diye tabir ettiğimiz lastik 700 liradan başlıyor, 900 liraya kadar çıkıyor. En çok kullanılan bir de 16 cant lastiğimiz var. O da bin liradan bin 500 liraya kadar fiyat aralığı var” dedi.