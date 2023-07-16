Konya’nın Ereğli ilçesinde, seyir halindeki koyun yüklü kamyonette çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, 00.30 sıralarında Sümer Mahallesi Kwangjin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 33 AIR 567 plakalı kamyonet seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını durdurarak aşağıya indi. Bu sırada araçtan yükselen dumanların yerini alevlere bıraktı. Kamyonette bulunan koyunlar vatandaşlar ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından aşağıya indirildi. Yangın itfaiyenin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.