Kısa adı KONTİMDER olan Konya Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği, 2025 yılı faaliyet çalıştayı toplantısı dernek merkezinde gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - KONTİMDER yönetim kurul üyelerinin katılımı ile düzenlenen çalıştayda 2024 yılındaki dernek faaliyetleri değerlendirildi. 2025 yılında faaliyet planları kapsamında komisyon başkanları, yıl içerisinde yürütülecek faaliyet ve hedefler hakkında bilgilendirme yaptı.

KONTİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tetik, çalıştaya katılan yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, çalıştay toplantılarının dernek amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek adına yıllık yol haritası işlevini gördüğünü söyledi. Başkan Tetik, Konya faaliyet gösteren sektörel bir dernek olarak bu yıl 10.yılını dolduran KONTİMDER’in, kurulduğu 2015 yılından bu yana inşaat sektörüne, şehrimize, ülkemize ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla çaba sarf ettiğini vurguladı.

Sivil toplum kuruluşlarının temeli gönüllük esasına dayalı olarak faaliyet gösterdiği alanda “Birlikten güç doğar” ilkesiyle ortak fayda sağlamaktır. İnşaat sektöründeki gelişmelerin değerlendirilmesi, çözüm önerilerinin sunulmasının eğitim, seminer, sosyal sorumluluk projeleri ve üyelerimizin sorunları ve taliplerine çözüm ortağı olarak ve fayda sağlayacağını ifade eden KONTİMDER Başkanı Ali Tetik, "2025 yılında da komisyonlarımız vasıtasıyla belirlediğimiz hedefler doğrultusunda ilerlemeye gayret edeceğiz. Sektörel temsil gücümüzü ve işbirliklerimizi artırarak katkı sağlamaya çalışacağız" dedi.