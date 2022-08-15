Konya’da 5. İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu iş birliği ile gerçekleşen “Kök Hücre Dijital Deneyimi” sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Konya’da 5. İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu iş birliği ile gerçekleşen “Kök Hücre Dijital Deneyimi” sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Dijital dünyayı yakından takip eden ve daha önce “TheJourney Of Being” Dijital Sanat Sergisi ve “KaratayVerse” Yapay Zeka Festivali gibi organizasyonlara ev sahipliği yapan KTO Karatay Üniversitesi, bu kez “Kök Hücre Dijital Deneyimi” sergisinde Konya Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu iş birliği ile bu organizasyona destek oluyor. Geleneksel sporlar ve oyunlara ev sahipliği yapan, gelenekselin inovasyonla buluştuğu “Kök Hücre Dijital Deneyimi” sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Sergi hakkında değerlendirmelerde bulunan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç; “Konya, çok büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor, tüm dünyanın gözü 5. İslami Dayanışma Oyunları’na çevrilmiş durumda. Böylesine büyük bir organizasyonda Konya Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu iş birliğinde ‘Kök Hücre Dijital Deneyimi’ sergisi ile şehrimize ve bu organizasyona katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Türk kültürünün geleneksel sporları ve çocuk oyunlarını dijitale dönüştürdüğümüzde ortaya çıkan sonucun ne olduğunu ziyaretçilerle paylaşıyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ve Dünya Etnospor Konfederasyonu’na iş birliklerinden dolayı teşekkür eden Ortaç, “Dünya Etnospor Konfederasyonu; gelenek, barış, dayanışma, saygı ilkeleriyle geleneksel sporları, bugünün teknolojisiyle harmanlayarak çocuklarımıza ve gençlerimize sunuyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel oyun ve sporların dijitalle buluşturulup sergilendiği bu etkinlikteki iş birliklerinden dolayı hem Dünya Etnospor Konfederasyonu’na hem de Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerimizi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

“KTO Karatay Üniversitesi, dijital dünyayı yakından takip ediyor”

Üniversite olarak dijital dünyayı yakından takip ettiklerini vurgulayan Rektör Ortaç, “2021 yılında ‘TheJourney of Being: Yunus Emre, Var Olmanın Dijital Yolculuğu ve Mevlana Celadeddin-i Rumi Dijital Sanat Sergisi’ni yine bu alanda sanatseverlerle buluşturduk. Mayıs ayı sonlarında dijital teknolojilerin tüm yönleriyle anlatıldığı ve farklı platformlarda deneyimlendiği yapay zeka, NFT, Metaverse temalı Türkiye’nin ilk üniversite bahar şenliği olan ‘Karatayverse Yapay Zeka Festivali’ni kampüsümüzde gerçekleştirdik. Etkinlik çerçevesinde şehir içi ve şehir dışından çok yoğun ilgi gördük” şeklinde konuştu.

“Geleneklerimiz dijitalle bir araya geliyor”

Rektör Ortaç, KTO Karataylı uluslararası öğrencilerin de sergide görev aldığını belirterek, “Konyalılarla ve Konya’ya gelen turistlerle ‘Kök Hücre Dijital Deneyimi’ sergisini paylaşıyoruz. Sergide, üniversitemizin uluslararası öğrencilerinden oluşan farklı dillere hakim olan rehberlerimiz de görev alıyor. Burada geleneklerimizin, sanat ve dijitalle bir araya geldiğinde ortaya çıkan sonucun ne olduğunu ziyaretçilere sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Geleneksel spor ve oyunların dijital dünyadaki modern halinin yansıtıldığı sergi, 17 Ağustos’a kadar her gün saat 10.00-22.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Sergi, 18 Ağustos saat 18.00’da sona erecek.