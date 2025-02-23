Konya’da tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerife Ç. (35) ve eşi Ömer Ç. (36) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şerife Ç. kocası Ömer Ç.’yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ömer Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken katil zanlısı kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ömer Ç.’nin cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçen katil zanlısı kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.