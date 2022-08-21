Konya şehir merkezinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Saat 20.00 sıralarında etkisini gösteren gök gürültülü sağanak dışarda bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı. Merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde etkili olan yağmur yağışı bir süre sonra etkisini kaybetti.

Konya’da akşam saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı.

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