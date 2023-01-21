Konya’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, parklara çıkarak havanın tadını çıkardı.

Konya’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, parklara çıkarak havanın tadını çıkardı.

Son günlerde Konya’da hava sıcaklıklarının normalin üstünde seyretmesi, kış ayında yazdan kalma günlerin yaşanmasına neden oldu. Ocak ayının son günlerine yaklaşılırken, hava sıcaklığının 11 derecelere kadar yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar parklara çıkarak aileleriyle birlikte vakit geçirmeyi tercih etti.

Çocuğuyla birlikte parka gelen Zeynep Çalışkan Sak, "Güzel bir gün hava güneşli olduğu için dışarıya çıktık. Tabii güzel diyoruz ama bizim için güzel çiftçiler için iyi olmuyor bir taraftan. Geçen yıl bu zamanlar kar botu aldığımı hatırlıyorum o kadar kar vardı. Bu yıl ne yazık ki kar yağmadı. Biz de bu durumu değerlendiriyoruz" dedi.

"Biz bu güzel havanın tadını çıkartıyoruz"

Ailesiyle birlikte hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilerek dışarıya çıkan Servet Ünsal, "Bu sene kış aylarının kış olarak geçmediğini görüyoruz. Çünkü geçen sene bu dönemlerde kar yağıyordu. Ben öğretmenim geçen sene 15 tatilde kar yağışından dolayı tatile gitmiştik. Bu sene hava mevsim normallerinin üzerinde gidiyor. Çocuklarla birlikte bu güzel havanın tadını çıkartıyoruz. Ama tabii aynı şeyi çiftçiler, yağış bekleyenler için söyleyemeyiz onlar için biraz daha sıkıntılı bir kış geçiyor. İnşallah Allah rahmetini esirgemez, yakın zamanda yağar. Bizim için güzel biz bu güzel havanın tadını çıkartıyoruz" şeklinde konuştu.

"Geçen sene yağan karı arıyoruz"

Çocuklarıyla parka gelen Ahmet Tunçdemir ise, "Hava olarak çok güzel. Adana’nın sıcaklığı Konya’da var sanki ama yağışların olmaması da dezavantaj Konya için. Geçen sene bu tarihlerde yoğun bir kar yağışı vardı. Çok soğuk ve yağışlar sürüyordu. Çocuklarla birlikte kardan adam falan da yapıyorduk. Bu sene bu zamanda 2023 şu anda günlük güneşlik bir hava var. Geçen sene yağan karı arıyoruz" diye konuştu.

Diğer taraftan, bölgenin haftaya Çarşamba gününden itibaren yağışlı hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor.