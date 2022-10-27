Konya’da polis ekipleri, “Güvenli Trafik” ilkesi doğrultusunda kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen yayaları tek tek uyararak bilgilendirdi. Kurallara uymayan birçok yayaya para cezası kesildi.

Konya’da polis ekipleri, “Güvenli Trafik” ilkesi doğrultusunda kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen yayaları tek tek uyararak bilgilendirdi. Kurallara uymayan birçok yayaya para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "Güvenli Trafik" ilkesi doğrultusunda denetimlerini aralıksız sürdürürken, bu kez de kırmızı ışık ihlali yaparak hem kendi hayatını hem de trafiği tehlikeye atan yayaları denetledi. Şehrin en işlek caddelerinin yanında özellikle okulların da açılmasıyla okul ve öğrenci yurtları önündeki yapılan denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan yayalar polis kamerası tarafından kayıt altına alınırken, yayaların trafik polislerine rağmen kırmızı ışık kuralını ihlal etmesi ise dikkat çekti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Selçuklu ilçesi, Yeni İstanbul Caddesi, Fırat Kavşağında yapılan denetimlerde yayaların yaya geçidi kullanırken kırmızı ışık kurallarına uyup uymadığı denetlenirken aynı zamanda da o anlar polis kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde yayaların kırmızı ışık kuralını ihlal ettiği anlar hatta kulağında kulaklık bulunan gencin, polislerin onu çağırmasını bile görmezden gelmesi görüntülendi. Karayolları Trafik Kanununun "yayalar için ışıklı işaret olduğu halde işaretlere uymamak" ve "yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak" maddesi gereğince birçok yayaya da kişi başı 196 TL işlem yapıldığı öğrenildi.

Amaç ceza yazmak değil

Yetkililerden yapılan açıklamada; yapılan denetimlerin amacının evrensel trafik kurallarının benimsenmesi ve uygulanması olduğunu ifade eden yetkililer, maalesef yayaların karıştığı kazalarda can kaybı veya hayatın geri kalanının engelli şekilde devam etme ihtimalinin çok yüksek olmasına rağmen, trafikte kırmızı ışık kurallarına birçok yayanın riayet etmediğini, işe veya eve geç kalma gibi mazeretlerle acele ettiklerini, hatta butonlu ışıkları bile kullanmadığını belirtirken, hiçbir mazeretin hayatımızdan daha önemli olmadığına vurgu yapıldı.