Konya’da doğal dengenin korunması ve süne mücadelesine katkı sağlaması amacıyla üretimi yapılan kınalı keklikler düzenlenen programda doğa ile buluşturuldu.

Biyolojik mücadele amacıyla Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından il genelinde üretilen 500 kınalı keklik, Konya’nın 5 ilçesinde 10 farklı noktada doğaya salındı. Özellikle kekliklerin yaşayabileceği lokasyonların belirlendiği çalışmada, bırakılan türün korunması, avlanmaması ve çoğalmaları için hassas davranılması konusunda çiftçilere ve öğrencilere bilgilendirmeler de yapıldı. Türkiye’de buğday ve arpa ekilişinde üretim miktarı olarak ilk sırada yer alan Konya için önemi büyük olan hububat yetiştiriciliğinde kaliteyi doğrudan etkileyen süne zararlısı ile ilaçlı mücadele yapmadan kontrol altında tutmak öncelikler içerisinde yer alıyor. Bu nedenle biyolojik mücadele amacıyla parazitoit salımı ve doğal düşmanlarının doğada çoğalması için çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalardan birinin de keklik popülasyonunun artırılması olması sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından keklik üretimi gerçekleştirilerek uygun ortamlara salınıyor.

Keklik salım programına Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç, ilçe kaymakamı ve belediye başkanları, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, DSİ Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ölçer, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.