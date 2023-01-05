Konya’da sis nedeniyle askeri aracın tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ile şehit Piyade Er Halil Seltan’ın cenazeleri memleketlerine gönderildi.

Konya’da sis nedeniyle askeri aracın tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ile şehit Piyade Er Halil Seltan’ın cenazeleri memleketlerine gönderildi.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Konya Adana Karayolu’nun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar Atış Poligon Grup Komutanlığına ait Piyade Er Mustafa Çitçi idaresindeki askeri kamyonet yoğun siste kaza nedeniyle yavaşlayan Ali T.’nin kullandığı 42 ABV 596 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ve Piyade Er Halil Seltan olay yerinde şehit oldu. Kazada Erler Mustafa Çitçi ile Muhammed Can Öklü de yaralandı. Yaralanan askerler, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada şehit olan Malatya nüfusuna kayıtlı Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ile Hatay nüfusuna kayıtlı Er Halil Seltan’nın cenazeleri de Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ile şehit Er Halil Seltan’ın cenazesinin memleketine gönderilmesi dolayısıyla Konya Havaalanında uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan katıldı. Şehitlerin cenazesi dua okunmasının ardından askerlerin omuzlarında uçağa taşındı. Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur’un cenazesi Malatya, şehit Er Halil Seltan’ın cenazesi ise Hatay’a uğurlandı.