İlk etabı Yunanistan’da gerçekleştirilen Karate 1-Series A ikinci etap müsabakaları, çok sayıda ülkeden binden fazla sporcunun katılımıyla Konya’da başladı.

Karate 1-Series A ikinci etap müsabakaları Konya’da Karatay Spor ve Kongre Merkezinde başladı. 10-12 Mart tarihleri arasında yapılacak müsabakalara 75 ülkeden bin 73 sporcu katılıyor. Türkiye Karate Milli Takımı ise müsabakalarda 62 erkek, 68 kadın sporcuyla tatamide mücadele edecek.

“Katılım çok yüksek, depremle ilgili çekinceleri olmadı”

Müsabakalar hakkında bilgi veren Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, "Konya’nın 2023 Dünya Spor Başkenti olması sebebiyle biz de özellikle Dünya Karate Federasyonu’na başvurarak Konya’ya bu önemli organizasyonu almak istedik ve şampiyonayı Konya’da düzenliyoruz. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketine rağmen yaraları bir nebze de sporla sarma çabasındayız. Deprem bölgesinden sporcularımıza, hakemlerimize pozitif ayrımcılık yaparak onları hem burada misafir ederek hem de görev vererek biraz olsun zihinlerini deprem bölgesinden uzaklaştırmak amacıyla da böyle bir çalışmamız oldu. Yaklaşık 75 ülkeden bini aşkın sporcumuz var. Maçlar yine aynı hızıyla devam ediyor. Dünyadaki bütün ülkeler de hassasiyet gösterdi. Katılım gene çok yüksek. Yani deprem ile ilgili çekinceleri olmadı. Milli Takımızda özellikle altyapıdan gelen sporcularımızı burada değerlendiriyoruz. Yaklaşık 100 sporcumuzu değişik kategorilerde değerlendiriyoruz. Çünkü olimpiyat sürecinde alttan gelen sporcularımızın uluslararası müsabakalarda yarışması mümkün olmamıştı. Sporcularımızın kota alması için olimpik sporcuların yarışması gerekiyordu. Biz burada hem ülkemizde düzenlemesinin avantajıyla hem de bu yarışmanın kendi özelliği itibarıyla, daha fazla sporcu alması itibarıyla sporcularımızı burada değerlendirdik. Umut ediyorum madalya sayısında da altın madalya sayısında da birinci olarak çıkacağız” şeklinde konuştu.