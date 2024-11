Konya’yı çevre illere bağlayan karayolunda kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Konya’nın şehirler arası karayollarında etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara sebep oluyor. Kar yağışı ve tipiyle meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla Konya’yı Adana, Ankara, Aksaray Antalya karayolları tamamen Afyonkarahisar karayolu kısmen kapalıyken Isparta’ya bağlayan karayollarına araç trafiğine izin veriliyor. Ulaşıma izin verilmeyen Konya-Ankara karayolunda ise araç sürücüleri uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Ulaşıma kar engeli, birçok karayolu ulaşama kapalı

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada; "İlimizde meydana gelen kar yağışı, tipi ve fırtına gibi olumsuz hava şartları sebebiyle ulaşımda yer yer aksamalar meydana gelmektedir. Konya-Afyonkarahisar Yolu; tüm araçlara kontrollü olarak trafiğe açık, Konya-Ankara Yolu; Konya Altınekin ilçesi arası her iki istikamete de tüm araçlara trafiğe kapalı, Konya-Aksaray Yolu; yol her iki istikamete de tüm araçlara trafiğe kapalı, Konya-Adana Yolu; Konya-Karapınar arası her iki istikamette trafiğe kapalı, Konya-Karaman Yolu; yol açık, Konya-Antalya yolu; Konya-Seydişehir yolu her iki istikamete de tüm araçlara trafiğe kapalı, Konya-Beyşehir yolu açık, Konya Isparta yolu; yol açık. İlimizde meydana gelen olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına ilgili tüm birimler 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürmekte olup, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle duyurulur" denildi.