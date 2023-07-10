Konya’nın Kulu ilçesinde kamyonla çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kulu merkez Kıbrıs Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.O.’nun kullandığı elektrikli bisiklet, kamyon ile çarpıştı. Elektrikli bisikletin sürücüsü çarpışmanın etkisi ile yere düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan kamyon sürücüsünün ise ifadesi alınmak üzere Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.