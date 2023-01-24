Konya’da narkotik polisi tarafından sokakta gezen 2 kadın şüphe üzerine durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada üzerlerinde uyuşturucu çıkan kadınların evlerinde yapılan aramada yastık içerisinde çoraba gizlenmiş 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kadın gözaltına alındı.

Konya’da narkotik polisi tarafından sokakta gezen 2 kadın şüphe üzerine durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada üzerlerinde uyuşturucu çıkan kadınların evlerinde yapılan aramada yastık içerisinde çoraba gizlenmiş 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde şüphe üzerine 2 kadını durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada şahısların üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Polis ekipleri bunun üzerine Tuğçe G., ve Akgül G.’nin evinde de arama yaptı. İçi yün dolu bir yastığın boşaltılması sonucu ekipler yünlerin arasında çorap içerisine gizlenmiş 3 parça halinde 1 kilogram eroin maddesi ele geçirdi. Tuğçe G. ve Akgül G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Akgül G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tuğçe G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.