Konya’nın Akşehir ilçesinde bir kadın bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Akşehir Yeni Mahalle Şehit Osman Aydoğan Sokak’ta müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Dilek Şen (35), henüz öğrenilemeyen bir sebeple B.E. (44) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine adrese gelen ekipler kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Dilek Şen’in cansız bedeni nöbetçi savcının incelemelerinin ardından otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Katil zanlısı B.E.’nin olaydan sonra evden ayrıldığı sonrasında teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.