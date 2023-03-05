Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan beton pompası yüklü kamyon, girdiği kaçış rampasında duramayarak kayalıklara çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan beton pompası yüklü kamyon, girdiği kaçış rampasında duramayarak kayalıklara çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Seydişehir-Antalya Karayolunun 9’uncu kilometresinde bulunan kaçış rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arif O. idaresindeki 06 G 86137 plakalı beton pompası yüklü kamyon kontrolden çıktı. Aracı durdurmak için kaçış rampasına giren sürücünün kullandığı kamyon duramayarak rampanın sonundaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta yangın çıkarken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçtaki yangını kontrol altına alırken, yaralı sürücü araç içerisinden çıkartılarak ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.