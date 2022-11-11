Konya’da polisin bir iş yerinde yaptığı aramada, 18 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 5 adet akıllı saat, 7 adet bluetooth kulaklık ele geçirildi.

Konya’da polisin bir iş yerinde yaptığı aramada, 18 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 5 adet akıllı saat, 7 adet bluetooth kulaklık ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi, haksız kazanç ve rekabetin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede polis ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye birçok eşya sokulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Gümrük kaçağı eşyaların tutulduğu yeri tespit eden polis ekipleri, Selçuklu ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda, 18 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 5 adet akıllı saat, 7 adet bluetooth kulaklık ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldı.