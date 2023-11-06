Konya’da kaçakçılara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1 milyon 235 bin doldurulmuş sigara, 63 bin sigara kağıdı, 76 bin boş makaron, kilolarca kıyılmış tütün, çok sayıda paket gümrük kaçağı sigara, çok sayıda gümrük kaçağı tıbbi ürün, gümrük kaçağı parfüm ve cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılara yönelik yaptığı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede tespit edilen 4 iş yeri, 2 ev 2 depo ve 2 araca operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada; 2 bin 830 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 450 adet gümrük kaçağı tıbbi ürün, 1 milyon 235 bin adet doldurulmuş sigara, 63 bin adet sigara sarma kağıdı, 76 bin adet boş makaron, 46 kilo kıyılmış tütün, 324 adet elektronik sigara, 8 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 84 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Adreslerde bulunan gümrük kaçağı malzemelere el konulurken, 11 şüpheli "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, devleti vergi kayıplarına uğratan ve halkın sağlığını hiçe sayan kaçakçılara yönelik operasyonların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.